У Эстонии появится новый наблюдательный самолет за 19 млн евро

МВД в сентябре прошлого года подписало договор о поставке нового наблюдательного самолета с шведской компанией Bromma Air Maintenance AB. Стоимость нового самолета со всей необходимой техникой для мониторинга составляет 19 031 446 евро, его покупка финансировалась при поддержке Фонда сплочения ЕС. Новый самолет сменит 35-летний, технически устаревший чешский Let L-410.

Новый самолет будет прежде всего использоваться для мониторинга Балтийского моря, чтобы выявлять загрязнение, прежде чем оно достигнет побережья, собирать доказательства в случаях загрязнения и устанавливать законность судов и их действий.