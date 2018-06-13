По росту трудовой занятости Эстония – четвертая с конца

Безработица в Эстонии ФОТО: wikipedia

В ЕС и еврозоне уровень занятости за первый квартал вырос за год на 1,4 процента, а по сравнению с четвертым кварталом на 0,4 процента, передает BNS со ссылкой на Eurostat.

По сравнению с четвертым кварталом рост был выше всего в Румынии (1,9 процента), на Мальте (1,3 процента) и в Португалии, Люксембурге и Хорватии (1 процент). В Болгарии и Литве уровень занятости удержался на прежней отметке, понизился он только в Эстонии — на 1,4 процента.