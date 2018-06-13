ср, 13.06.2018
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  • По росту трудовой занятости Эстония – четвертая с конца

По росту трудовой занятости Эстония – четвертая с конца

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Данная работа заняла первое место в архитектурном конкурсе города Валга.

ФОТО: Эстонский музей архитектуры.

Годовой рост трудовой занятости в Эстонии в первом квартале этого года был одним из самых низких в ЕС — он составил 0,9 процента, и Эстония опередила по этому показателю только Польшу, Литву и Италию.

Безработица в Эстонии

ФОТО: wikipedia

В ЕС и еврозоне уровень занятости за первый квартал вырос за год на 1,4 процента, а по сравнению с четвертым кварталом на 0,4 процента, передает BNS со ссылкой на Eurostat.

По сравнению с четвертым кварталом рост был выше всего в Румынии (1,9 процента), на Мальте (1,3 процента) и в Португалии, Люксембурге и Хорватии (1 процент). В Болгарии и Литве уровень занятости удержался на прежней отметке, понизился он только в Эстонии — на 1,4 процента.

Рост трудовой занятости по сравнению с первым кварталом 2017 года был выше всего на Мальте (5,3 процента) и в Хорватии (4,6 процента).

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