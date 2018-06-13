ср, 13.06.2018
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  • Смотрите галерею и голосуйте: каким должен стать центр "Юлемисте Сити"

Смотрите галерею и голосуйте: каким должен стать центр "Юлемисте Сити"

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Фирма Mainor Ülemiste, занимающаяся развитием "Юлемисте Сити", поставила на голосование четыре проекта центральной части городка, подготовленные известными архитектурными бюро. Во что будут превращены четыре производственные здания из бутового камня, построенные в 1899 году, решать вам!

Согласно детальной планировке площадь будущего здания по адресу Сепапая, 10 - почти 50 000 квадратных метров. Так как оно будет находиться в самой середине района, можно сказать, в сердце "Юлемисте Сити", то разработчики решили, что в новом доме будут сконцентрированы все необходимые работающим в городке людям службы, предприятия и организации.  

В конкурсе на лучший проект приняли участие архитектурные бюро Allianss Arhitektid, KOKO Arhitektid, Arhitektuuribüroo Pluss и HG Arhitektuur.

За понравившийся проект можно проголосовать на страничке Ülemiste City  в Facebook, поставив свой лайк.

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