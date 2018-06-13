Смотрите галерею и голосуйте: каким должен стать центр "Юлемисте Сити"

Фирма Mainor Ülemiste, занимающаяся развитием "Юлемисте Сити", поставила на голосование четыре проекта центральной части городка, подготовленные известными архитектурными бюро. Во что будут превращены четыре производственные здания из бутового камня, построенные в 1899 году, решать вам!
Согласно детальной планировке площадь будущего здания по адресу Сепапая, 10 - почти 50 000 квадратных метров. Так как оно будет находиться в самой середине района, можно сказать, в сердце "Юлемисте Сити", то разработчики решили, что в новом доме будут сконцентрированы все необходимые работающим в городке людям службы, предприятия и организации.
В конкурсе на лучший проект приняли участие архитектурные бюро Allianss Arhitektid, KOKO Arhitektid, Arhitektuuribüroo Pluss и HG Arhitektuur.
За понравившийся проект можно проголосовать на страничке Ülemiste City в Facebook, поставив свой лайк.