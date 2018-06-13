Смотрите галерею и голосуйте: каким должен стать центр "Юлемисте Сити"

Согласно детальной планировке площадь будущего здания по адресу Сепапая, 10 - почти 50 000 квадратных метров. Так как оно будет находиться в самой середине района, можно сказать, в сердце "Юлемисте Сити", то разработчики решили, что в новом доме будут сконцентрированы все необходимые работающим в городке людям службы, предприятия и организации.