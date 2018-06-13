Мэр Маарду открывает для себя Грузию: Маарду и Поти станут побратимами

Руководители двух городов, мэр Маарду Владимир Архипов и вице-мэр Поти Георгий Парешишвили встретились в Посольстве Эстонии в Тбилиси, чтобы поставить свои подписи под протоколом. Как пояснил Rus.Postimees маардуский градоначальник, ранее ему не доводилось бывать не только в Поти, но и в Грузии.

«Личные контакты членов Общества дружбы Эстонии и Грузии привели нас в Поти, - уточнил Архипов. – У двух портовых городов – со своими сложностями и возможностями – много общего. Верю в эффективное сотрудничество».

«Есть надежда, что новые связи помогут наладить грузооборот Муугаского порта, частично расположенного на территории Маарду. Подписанный договор позволит плотно и серьезно заниматься этой темой», - добавил он.

Маардуский мэр не исключает, что новые партнёры возьмут пример с белорусов: «Один из санаториев Белоруссии предоставляет всем жителям Маарду 10-процентную скидку на путёвки. Не исключено, что подобные контакты удастся наладить и в Поти».