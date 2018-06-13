ср, 13.06.2018
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  • Оклад спасателей вырастет почти на четверть

Оклад спасателей вырастет почти на четверть

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Глава МВД Андрес Анвельт и гендиректор Спасательного департамента Куно Таммеару в среду договорились об окончательном распределении роста зарплат спасателей и служащих Спасательного департамента, согласно которому средняя основная зарплата спасателей в следующем году поднимется на 23,6 процента до тысячи евро. В первую очередь - за счет дополнительных средств поднимется зарплата спасателей.

Из дополнительного бюджета на следующий год на рост зарплатного фонда Спасательного департамента выделено 7,9 млн евро, или 19,8 процента зарплатного фонда департамента, передает агентство BNS.

«Это исторический прорыв: если в прошлые годы мы шли к росту зарплат маленькими шагами, то это уже серьезный рывок в правильном направлении», - сказал Анвельт. По словам министра, зарплата спасателей будет расти и в дальнейшем, а конечная цель заключается в том, чтобы спасатели как минимум получали среднюю по Эстонии зарплату.

Рост средней основной зарплаты спасателя до 1000 евро составит 23,6 процента, зарплата других служащих в среднем вырастет на 15,4 процента. Решения о потребности в росте зарплаты для каждой должности и каждого сотрудника и объеме роста будет принимать руководитель соответствующей сферы. К основной зарплате спасателя добавляется в среднем 11 процентов доплаты за работу в ночные часы и по праздникам.

В прошлом году основная средняя зарплата спасателя составляла 808 евро, в следующем году она составит 1000 евро.

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