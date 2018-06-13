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Возмущенный клиент: почтовый автомат как бы есть, но его как бы нет

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Установка первого почтового автомата в Тюри.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

На прошлой неделе логистическое предприятие DPD установило в Ярвамаа у магазина Konsum первый в Тюри почтовый автомат. Однако автомат не работает, чем вызвал недовольство местных жителей.

В редакцию Järva Teataja обратился возмущенный житель Тюри с жалобой на страшную неразбериху с посылками.

«Посылки невозможно отправить, потому что почтовый автомат не работает, а с 4 июня еще и прекращен договор с цветочным магазином «Лийви», где раньше можно было и отправлять посылки, и получать», - рассказал возмущенный житель.

«Чтобы получить посылку, теперь придется торчать дома, не зная, в какой вообще день ее доставит курьер. Мне на работу надо, а не курьеров ждать! Зачем нужно было расторгать договор с цветочным магазином до того, как начал работать посылочный автомат?» - негодует он.

Руководитель бизнес-направления э-торговли DPD Eesti AS Маргот Пости, комментируя жалобу клиента, сообщила, что DPD действительно открыла почтовый автомат в Тюри. «Физически машина уже установлена, но по техническим причинам мы сможем ввести ее в употребление, вероятно, в начале следующей недели», - заметила она.

Пости добавила, что до этого все посылки DPD можно было отправлять с курьером DPD, которого можно было заказать и на дом, и на адрес офиса в подходящее клиенту время, которое предлагает DPD в этом регионе.

«Приносим извинения перед всеми клиентами, которые столкнулись с неприятностями из-за отсутствия упаковочного магазина и почтового автомата, но подтверждаем, что все посылки все же могут быть доставлены с курьером», - сказала она.

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