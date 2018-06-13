Дональд Трамп и Ким Чен Ын в Сингапуре. ФОТО: Pool / Reuters/Scanpix

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына войдет в историю уже самим фактом своего проведения.

Неудивительно, что эксперты активно анализируют мельчайшие детали саммита - от продолжительности исторического рукопожатия двух лидеров до их подписей на соглашении - и значимость этой встречи для будущего отношений между США и КНДР.

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Но были в этот день и довольно странные моменты, ставшие предметом обсуждений.

1. Пляжи

До переезда в Белый дом Дональд Трамп был известен как строительный магнат и владелец недвижимости по всему миру.

Тем не менее было довольно странно услышать из его уст упоминание, так скажем, не самой известной северокорейской достопримечательности - береговой линии страны.

"У них там прекрасные пляжи. Это можно заметить всякий раз, когда они стреляют из своих пушек в океан. Я как-то сказал: "Ого, посмотрите на этот вид! Там бы здорово смотрелся жилой комплекс, правда?" - рассказал Трамп журналистам после саммита.

Американское правительство до сих пор не рекомендует своим гражданам посещать Северную Корею и советует перед поездкой на всякий случай написать завещание.

2. Поза

Перед тем как приступить к рабочему обеду, Трамп в шутку спросил фотографов: "Хорошо нас сфотографируете? Чтобы мы выглядели прекрасными, красивыми и худыми".

Судя по каменному выражению лица Ким Чен Ына, шутку ему не перевели.

Trump to photographers: Are you taking good pictures so we look 'nice and handsome and thin?'



Kim Jong-un: ... pic.twitter.com/9SupjgBxie — NowThis (@nowthisnews) June 12, 2018

3. Видео

Перед тем как президент США ответил на вопросы, журналистам показали весьма необычное четырехминутное видео на корейском и английском, которое, по словам Трампа, он показал Ким Чен Ыну.

Драматические кадры сопровождались не менее драматической музыкой, а голос за кадром говорил: "Выберет ли этот лидер прогресс для своей страны… Пожмет ли он протянутую ему руку мира - обретя достаток, о котором и не мечтал? Какой он выберет путь?"

"В фильме участвуют президент Дональд и председатель Ким Чен Ын, которые встретились, чтобы изменить историю, чтобы сверкать на солнце. Один момент, один выбор. Будущее еще не написано".

This is the amazing video that Trump played for Kim. I just don’t know where to begin. https://t.co/cFyVyBYv36 — Philip P. Pan (@panphil) June 12, 2018

4. "Зверь"

После завершения переговоров Трамп решил показать северокорейскому лидеру свой автомобиль - черный президентский лимузин по прозвищу "Зверь".

Камеры проводили двух лидеров к авто, и Ким Чен Ын заглянул внутрь.

5. Ручки

Ручки, заранее подготовленные для подписания документов, были черного цвета, с золотым автографом Трампа на корпусе.

Но в последний момент сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон поменяла ручку брата на обычную шариковую.

Ким Чен Ыну на время поездки была обеспечена серьезная охрана, но непонятно, заменили ли ручку по соображениям безопасности или по политическим мотивам.

6. Слезы

Понятно, что к встрече был прикован огромный интерес, но один из присутствовавших больше всех выражал свою эмоциональность.

Former NBA star @DennisRodman shed tears over the summit between North Korean leader Kim Jong Un & @realDonaldTrump in Singapore, saying former President Obama wouldn't give him the time of day with his diplomatic efforts. #NorthKoreanSummit #DennisRodman https://t.co/rLuFNWLX1p pic.twitter.com/BcmoaBwM3F — The Daily Caller (@DailyCaller) June 12, 2018

Бывший баскетболист Деннис Родман, который пять раз приезжал в Северную Корею и дважды участвовал в съемках телепрограммы Трампа, не мог сдержать чувств, рассказывая о встрече двух лидеров.

Он заявил, что ему много раз угрожали из-за контактов с северокорейским лидером, но добавил: "Я принял все эти пули, принял всё, всё это - и я по-прежнему на плаву".