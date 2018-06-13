Красный Крест собирает пожертвования пострадавшим от извержения вулкана

Красный Крест сообщил, что из-за произошедшего в воскресенье в Гватемале извержения вулкана эвакуированы 12 407 человек, часть разместили во временных центрах проживания. Наряду с убежищем людям также нужны средства первой необходимости: еда и вода, средства первой помощи и санитарные принадлежности и прочее, передает агентство BNS.
В этой связи Эстонский Красный Крест открывает прием добровольных денежных пожертвований с пометкой «Guatemala vulkaan» («вулкан в Гватемале»).
Извержение расположенного в 44 км от столицы Гватемала вулкана Фуэго началось в воскресенье. Во вторник управление по катастрофам сообщило о новом потоке крайне горячего вулканического материала с южной стороны вулкана.
В результате извержения вулкана погибли около 75 человек и пропали 190 человек.
Власти сообщили, что активизация вулкана высотой 3763 метра отразилась на жизни 1,7 млн человек, из которых более 3000 эвакуированы. Многие из них находятся во временных приютах в городах Эскуинтла, Сакатепекес и Чимальтенанго.