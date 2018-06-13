Красный Крест собирает пожертвования пострадавшим от извержения вулкана

В этой связи Эстонский Красный Крест открывает прием добровольных денежных пожертвований с пометкой «Guatemala vulkaan» («вулкан в Гватемале»).

Извержение расположенного в 44 км от столицы Гватемала вулкана Фуэго началось в воскресенье. Во вторник управление по катастрофам сообщило о новом потоке крайне горячего вулканического материала с южной стороны вулкана.

В результате извержения вулкана погибли около 75 человек и пропали 190 человек.