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Красный Крест собирает пожертвования пострадавшим от извержения вулкана

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Красный крест. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Красный Крест сообщил, что из-за произошедшего в воскресенье в Гватемале извержения вулкана эвакуированы 12 407 человек, часть разместили во временных центрах проживания. Наряду с убежищем людям также нужны средства первой необходимости: еда и вода, средства первой помощи и санитарные принадлежности и прочее, передает агентство BNS.

В этой связи Эстонский Красный Крест открывает прием добровольных денежных пожертвований с пометкой «Guatemala vulkaan» («вулкан в Гватемале»).

Извержение расположенного в 44 км от столицы Гватемала вулкана Фуэго началось в воскресенье. Во вторник управление по катастрофам сообщило о новом потоке крайне горячего вулканического материала с южной стороны вулкана.

В результате извержения вулкана погибли около 75 человек и пропали 190 человек.

Власти сообщили, что активизация вулкана высотой 3763 метра отразилась на жизни 1,7 млн человек, из которых более 3000 эвакуированы. Многие из них находятся во временных приютах в городах Эскуинтла, Сакатепекес и Чимальтенанго.

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