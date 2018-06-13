Видео: выяснение отношений на одной из таллиннских улиц чуть не закончилось ДТП

Автомобиль Toyota Land Cruiser пытался выехать с Пярнуского шоссе на бульвар Эстония, но из-за плотного потока машин не успел завершить маневр, поэтому был вынужден остановиться в автобусном кармане, чтобы пропустить ехавшие по главной дороге автомобили, пишет Geenius .

Вскоре все тот же Toyota Land Cruiser снова появляется в поле зрения видеорегистратора. Водитель внедорожника пытается перестроиться в правую полосу, по которой движется другой автомобиль, но делает он это агрессивно, да еще и с выключенным указателем поворота. Только чудом странные маневры водителя Toyota не заканчиваются ДТП.