ср, 13.06.2018
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Видео: выяснение отношений на одной из таллиннских улиц чуть не закончилось ДТП

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Видеорегистратор. Иллюстративное фото

ФОТО: Alexey Malgavko/RIA Novosti

Культура вождения на эстонских дорогах оставляет желать лучшего. Это подтверждает очередная запись с видеорегистратора, где видно, как в центре Таллинна два автомобиля только чудом не попали в ДТП.

Автомобиль Toyota Land Cruiser пытался выехать с Пярнуского шоссе на бульвар Эстония, но из-за плотного потока машин не успел завершить маневр, поэтому был вынужден остановиться в автобусном кармане, чтобы пропустить ехавшие по главной дороге автомобили, пишет Geenius.

Вскоре все тот же Toyota Land Cruiser снова появляется в поле зрения видеорегистратора. Водитель внедорожника пытается перестроиться в правую полосу, по которой движется другой автомобиль, но делает он это агрессивно, да еще и с выключенным указателем поворота. Только чудом странные маневры водителя Toyota не заканчиваются ДТП.

Смотрите видео!

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