Картина дня: подробности смерти пропавшей Илен, банкротство Delavue и будущее русских детсадов

Самоубийство в день рождения ребенка

В воскресенье вечером Илен отмечала в игровой комнате на пярнуской улице Лао девятый день рождения своего сына. Около половины пятого она ушла с праздника: родственники уверяют, что домой. Через два дня ее нашли мертвой в лесопарке тропы Яансона неподалеку от дома. По причине наличия явных признаков суицида этот случай не расследуется как преступление. Читайте далее...

Миллионное требование грозит Центристской партии лихой годиной

Оказавшаяся в заложниках у старых грехов партия премьер-министра в плане финансов в таком шатком положении, что возможное появление новых требований заставит ее балансировать на грани банкротства. Читайте далее...

В конце недели в Эстонию придет тропическая жара

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни постепенно потеплеет и местами температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла. Читайте далее...

Бизнес на пенсионных ступенях в Эстонии процветает

Из обзора рынка финансовых услуг, составленного Финансовой инспекцией, выясняется, что объем общественных инвестиционных фондов, в том числе пенсионных, вырос прошлом году на 679 миллионов евро, то есть на 18 процентов - до 4,4 миллиарда евро. Сумма была бы весьма красивой, если бы не то обстоятельство, что бизнес наших инвестиционных фондов живет практически лишь за счет пенсионных фондов. Читайте далее...

Врачи об алкогольной политике: на первом месте должно быть здоровье, а не акцизный доход

Врачи поддерживают снижение доступности алкоголя и ограничение его рекламы, поскольку на первом место должно быть здоровье людей, а не акцизный доход, написано в общем заявлении Союза врачей Эстонии и Общества семейных врачей. Читайте далее...

Двойное убийство в Кивиыли: 30-летний мужчина обвиняется в сожжении заживо двух человек

Вируская окружная прокуратура предъявила 30-летнему мужчине обвинение в убийстве двух человек, совершенном жестоким, мучительным и общественно опасным способом, а также в порче чужого имущества, повлекшей за собой существенный ущерб. Читайте далее...

Завтра в Эстонии вывесят траурные флаги

В четверг в память о жертвах массовых депортаций в Эстонии поднимут траурные флаги. Читайте далее...

Министерство образования сделает все детсады частично эстоноязычными

Сегодня Министерство образования и науки представило анализ и планы изменения законодательства, регулирующего дошкольное образование, цель которого - создать целостную и качественную систему дошкольного образования, которая учитывала бы потребности детей и семей и помогла волостям и городам организовать работу дошкольных образовательных учреждений. Читайте далее...

Долги обанкротившегося салона Delavue составили 1,5 млн евро: кредиторам надеяться не на что

Вчера, 12 июня, Харьюский уездный суд рассмотрел заявление о банкротстве фирмы Delavue Est OÜ, решение вынесут 15 июня. Читайте далее...

Каспийский газ подбирается к Европе. Стоит ли опасаться "Газпрому"?

Азербайджан и Турция тянут в Европу газопровод, призванный составить конкуренцию поставкам "Газпрома" и перекроить энергетическую карту Старого Света. Читайте далее...

Галерея: Керсти Кальюлайд и король Нидерландов прогулялись по улочкам Старого Таллинна

В ходе двухдневного визита в Таллинн в среду король Нидерландов Виллем-Александр прогулялся по улицам Старого Таллинна вместе с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Читайте далее...

Анализ: эстонской системе здравоохранения вредят длинные очереди на лечение, нехватка врачей и буйный нездоровый образ жизни