ср, 13.06.2018
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  • Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Таллинне Надежду

Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Таллинне Надежду

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Пропавшая Надежда

ФОТО: PPA

Полиция ищет пропавшую сегодня утром в Мериметса 76-летнюю Надежду, состояние здоровья которой не позволяет ей адекватно воспринимать окружающее.

Надежду в последний раз видели сегодня утром, когда она покинула ночлежку на Мерелахе-теэ в Таллинне. Она говорит на русском языке.

Ее рост 160 см, у нее среднее телосложение, короткие и седые волосы. На ней были широкие темные штаны с узором и розовый кардиган.

Полиция просит всех, кто знает что-либо о дальнейших передвижениях Надежды, позвонить по телефону 112.

Стражи правопорядка просят учитывать, что фотография — старая.

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