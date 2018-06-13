Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую в Таллинне Надежду
13 июня 2018 г., 14:36
Полиция ищет пропавшую сегодня утром в Мериметса 76-летнюю Надежду, состояние здоровья которой не позволяет ей адекватно воспринимать окружающее.
Надежду в последний раз видели сегодня утром, когда она покинула ночлежку на Мерелахе-теэ в Таллинне. Она говорит на русском языке.
Ее рост 160 см, у нее среднее телосложение, короткие и седые волосы. На ней были широкие темные штаны с узором и розовый кардиган.
Полиция просит всех, кто знает что-либо о дальнейших передвижениях Надежды, позвонить по телефону 112.
Стражи правопорядка просят учитывать, что фотография — старая.