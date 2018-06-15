Галерея: эклектичный интерьер квартиры в Лондоне от грузинского дизайнера Ираклия Зарии

Ираклий Зария родился и вырос в Тбилиси, в юности заинтересовался дизайном и архитектурой, поэтому переехал в Москву учиться в известной школе «Детали». После окончания школы Ираклий почти сразу основал студию Zaria Interiors, а сам начал преподавать в «Деталях».

Большинство объектов дизайнера находятся в городах России, но есть также и несколько международных работ. Среди них — апартаменты в эклектичном стиле в Лондоне, которые он спроектировал для российской семьи. Очень необычный и интересный дизайн.