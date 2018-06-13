Солдаты ВВС Германии благоустраивают Йыхвиское военное кладбище

Военные, приступившие к работам в прошлый понедельник, надеются завершить их к 13 июня, когда пройдет поминальная служба.

Обер-штабс-фельдфебель тактической эскадры люфтваффе 73 «Штейнхофф» Франк Цекатка рассказал, что прошлым летом они обустраивали одно военное кладбище в Литве. В Эстонии Цекатка оказался впервые.

Чтобы определить, какие работы необходимо выполнить на Йыхвиском военном кладбище, Цекатка приехал в Эстонию еще в конце апреля. Выяснилось, что недостатка в работе не будет. «Например, нужно было очистить от мха 60 гранитных крестов и обработать их веществом, препятствующим росту мха. Также мы очистили от мха памятники», - сказал он.

Помимо этого, военные восстановили на памятных табличках несколько сотен имен павших. Поскольку флагштоки покосились, их пришлось выкопать и залить новые основания из бетона. При ремонте кладбищенских ворот не обошлось и без покрасочных и даже сварочных работ.

Йыхвиское военное кладбище выбрала не сама эскадра люфтваффе, базирующаяся недалеко от Ростока, его им предложила служба земли Мекленбург-Передняя Померания, отвечающая за благоустройство немецких военных кладбищ.

«Мы сообщили о своем желании, а там решили, где мы пригодимся. На этот раз мы проведем в пути в общей сложности 16 дней: приехали сюда на машинах, протяженность пути составила 2000 километров. Это хорошая возможность выйти за рамки повседневной рутины, заняться физической работой и воздать должное павшим солдатам», - пояснил Цекатка.

За повседневное поддержание порядка на Йыхвиском военном кладбище отвечает Яак Ээлметс.

«Поскольку это церковная земля (принадлежит Йыхвискому приходу св. Михаила ЭЕЛЦ - прим. «Северного побережья»), то Союз по уходу за воинскими захоронениями ведет дела с церковью и платит за поддержание порядка на кладбище. В этом смысле я служу двум господам: работаю при церкви и в мои обязанности входит покос травы на кладбище, обрезка живых изгородей, расчистка снега и т.д. Немецкие добровольцы приезжают сюда каждый год или через год и выполняют более капитальные работы, - рассказал Ээлметс.

Йыхвиское военное кладбище павшим во Второй мировой войне создали по поручению правительства Федеративной Республики Германия в 1997-2001 годах, эта задача была возложена на Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) - организацию, несущую ответственность за поддержание в порядке немецких военных захоронений. Приход йыхвиской церкви передал для этой цели в бесплатное пользование землю

Народный союз приступил к поискам и изучению военных могил в окрестностях Йыхви в 1993 году и перезахоронил на кладбище около 3000 погибших, погребенных на территории города. На каменные изваяния нанесены имена всех погибших, чья личность была установлена, а также имена ненайденных солдат. Военное кладбище было освящено 4 августа 2001 года.