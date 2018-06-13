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Из Рийгикогу отозван законопроект о защите личных данных

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ФОТО: Liis Treimann

Министр юстиции Урмас Рейнсалу от имени правительства отозвал проект Закона о защите личных данных из Рийгикогу.

В среду в Рийгикогу планировалось провести третье чтение Закона о защите личных данных, целью которого было включение в эстонское право генерального регламента о защите данных ЕС и директивы по учреждениям охраны правопорядка, сообщил пресс-секретарь партии Отечество. Министр юстиции Урмас Рейнсалу от имени правительства отозвал проект Закона о защите личных данных из Рийгикогу и в ближайшее время представит правительству и Рийгикогу для обсуждения и принятия решения проект Закона о защите личных данных без спорного положения.

По словам Рейнсалу, законодательный орган не может вносить изменения в законопроект в третьем чтении.

«Европейский регламент о защите данных действует, с учетом обусловленных регламентом положений действует и прежний Закон о защите данных», - пояснил он.

Хотя в европейском регламенте о защите данных говорится, что СМИ могут публиковать информацию о действиях людей только в случае «публичного интереса», по предложению Партии реформ в законопроект в ходе производства включили прилагательное «преобладающий публичный интерес».

Регламент о защите данных ЕС предоставляет каждому члену блока самому определять баланс между свободой прессы и правом на защиту данных, сообщается в пресс-релизе.

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