Эстонский в садиках: ну наконец-то!

Оно, конечно, эстонский вроде бы в садиках преподается и за это даже не требуют отдельной платы. Но сколько детей без групп языкового погружения и репетитора после чисто русского садика к школе действительно знают эстонский хотя бы на минимальном уровне? Мой ребенок, например, не знает.

Более того, совершенно не понимает, зачем этот язык учить. На детской площадке, если вдруг там появляется эстонский ребенок, они пытаются изъясняться друг с другом на английском (о, этот чертов английский и бесконечно тупой Cartoon Network!) Не то чтобы моему ребенку не рассказывали о том, как неплохо знать несколько языков; что мы живем в Эстонии, где это понадобится; что это проявление вежливости – говорить с человеком на его языке или хотя бы пытаться. Но все это из серии «в одно ухо влетело, в другое вылетело», когда нет реальной потребности. А в Ласнамяэ ее нет.

Для меня принципиально, чтобы ребенок отлично знал русский и оставался русским. Возможно, я заблуждаюсь, но мне также кажется, что на базе русского языка есть больше обучающих программ, обучающих мультфильмов и т.п. Я не знаю, например, адекватного аналога российским «Смешарикам», в которых в легкой форме есть все – от истории науки до истории культуры (иногда и российский Минкульт способен профинансировать что-то очень стоящее).

На фоне русскоязычных образовательных мультканалов местные детские передачи – просто жалкие потуги. Для создания чего-то подобного здесь никогда не будет ни аудитории, ни финансирования. Словом, русскоязычное культурное пространство – это огромный плюс, который хочется сохранить. Этого ребенку не даст ни эстонский садик, ни эстонская школа.

В то же время то, как обстоят дела с преподаванием эстонского в русских садиках и школах, - это мрачно. Да, учителя пытаются демонстрировать инициативу, организуя даже какие-то театральные постановки на эстонском языке. Но одно дело – выучить несколько реплик на эстонском, другое дело – на нем говорить. И учитывая человеческую природную лень, должна быть необходимость на нем говорить. Иначе в ласнамяэских условиях отсутствие повседневного эстонского языка и бытового общения с эстонцами приводит к тому, что дети вообще не ассоциируют себя с Эстонией (не знаю, из какого-такого протеста или каких-то иных соображений, но в нашей, простите, песочнице за две недели мне дважды приходилось слышать от детей российский гимн).