ср, 13.06.2018
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Фото: Charlie Hebdo перед ЧМ-2018 поместил на обложку карикатуру с Путиным на танке

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Владимир Путин.

ФОТО: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP/Scanpix

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo не смог обойти вниманием тему Чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня в России, и приурочил выход нового номера журнала к этому событию. При этом на обложке оказался вновь изображен президент РФ Владимир Путин, передает Newsru.com.

На карикатуре президент РФ восседает верхом на танке. При этом дуло боевой машины нацелено на футбольные ворота, в которых стоит перепуганный голкипер. Подпись к рисунку гласит: "Русские вперед!"

Обложку свежего номера Charlie Hebdo опубликовал 12 июня в официальном Twitter издания.

Ранее Путин уже появлялся на страницах Charlie Hebdo в марте этого года - в преддверии президентских выборов в РФ. Тогда глава российского государства был изображен в роли кукловода.

На руке у него была надета перчаточная кукла в красном платье, которая говорила: "Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах". За спиной у российского лидера был изображен связанный человек, кричащий: "Я - Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!".

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