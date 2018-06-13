Фото: Charlie Hebdo перед ЧМ-2018 поместил на обложку карикатуру с Путиным на танке

На карикатуре президент РФ восседает верхом на танке. При этом дуло боевой машины нацелено на футбольные ворота, в которых стоит перепуганный голкипер. Подпись к рисунку гласит: "Русские вперед!"

Обложку свежего номера Charlie Hebdo опубликовал 12 июня в официальном Twitter издания.

Cette semaine :

Le #Mondial en #Russie : la tragi-comédie au village Potemkine ; #Migrants, ces loosers ; #Cantat, a-t-il le droit... @cocoboer ; Le catalogue des goodies proposés à la vente par l’Elysée dévoilé par @EricSalch ;Prix littéraire Charlie : les trois lauréats sont.. pic.twitter.com/N2LvxYajW4 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) June 12, 2018

Ранее Путин уже появлялся на страницах Charlie Hebdo в марте этого года - в преддверии президентских выборов в РФ. Тогда глава российского государства был изображен в роли кукловода.