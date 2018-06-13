Стали известны планы Керсти Кальюлайд на Нарву

Директор канцелярии президента ЭР Тийт Рийсало сообщил, что вместе с президентом в Нарву приедут двадцать сотрудников канцелярии и поселятся в гостевом доме Elektra, а в качестве рабочих помещений станет использовать пару кабинетов и зал для совещаний в Нарвском колледже Тартуского университета.

Во время своего пребывания в Нарве президент планирует встретиться с несколькими руководителями местных самоуправлений Ида-Вирумаа, местными предпринимателями и руководителями гражданских обществ. Президент посетит местное отделение полиции, погранохраны и Сил обороны.