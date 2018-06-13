Стали известны планы Керсти Кальюлайд на Нарву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время своего пребывания в Нарве осенью этого года будет жить вместе со своими сотрудниками в гостевом доме Elektra, расположенном на улице Кереса по соседству с промзоной бывшего завода "Балтиец", передает Rus.err.
Директор канцелярии президента ЭР Тийт Рийсало сообщил, что вместе с президентом в Нарву приедут двадцать сотрудников канцелярии и поселятся в гостевом доме Elektra, а в качестве рабочих помещений станет использовать пару кабинетов и зал для совещаний в Нарвском колледже Тартуского университета.
Во время своего пребывания в Нарве президент планирует встретиться с несколькими руководителями местных самоуправлений Ида-Вирумаа, местными предпринимателями и руководителями гражданских обществ. Президент посетит местное отделение полиции, погранохраны и Сил обороны.
По словам Рийсало, в связи со временным переездом президента в Нарву, график ее работы не нарушится: она примет верительные грамоты от новых послов в Эстонии и встретится с некоторыми действующими послами, в целом интерес иностранных посольств к Нарве довольно высокий.