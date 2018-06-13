Смотрите, какие имена были самыми популярными в Эстонии в мае
13 июня 2018 г., 15:23
По данным отдела записи актов гражданского состояния МВД, в мае в Эстонии зарегистрировали рождение 1253 детей, из них 606 девочек и 647 мальчиков.
Зарегистрированы 20 пар близнецов, в том числе восемь пар мальчиков, шесть пар девочек и шесть смешанных пар. В мае также было зарегистрировано рождение разнополых тройняшек.
Самыми популярными именами для девочек в мае стали Мария, София (11), Нора (9) и Мия (8). Самыми популярными именами для мальчиков были Оскар (9), Марк, Никита, Ральф, Себастьян (7), Артем, Хуго, Карл, Каспар, Кристофер, Оливер, Расмус, Роберт и Ромет (6).