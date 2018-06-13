Потенциальный убийца: бдительность людей помогла полиции поймать опасного водителя грузовика

Во вторник, 12 июня, в 19 часов вечера бдительный участник дорожного движения сообщил о виляющем из стороны в сторону грузовике на шоссе Таллинн-Тарту. Отреагировавший на сообщение полицейский патруль заметил подходящий под описание грузовик и приказал водителю остановиться. Водитель грузовика не отреагировал на распоряжение стражей порядка и спокойно продолжил свой путь.

Но попытки полиции остановить тяжеловоз заметил водитель другого грузовика, который, сбросив скорость, заставил ехавший позади него «Камаз» затормозить. После этого полиции удалось на 167-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа остановить совершавший опасные маневры грузовик. В ходе проверки выяснилось, что за рулем был 46-летний нетрезвый гражданин Российской Федерации. Он был задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления и отправлен в камеру.

«Во время задержания он признался, что ночью выпил несколько бутылок некрепкого алкоголя, вдоволь поспал и посчитал утром, что может ехать. К сожалению, состояние здоровья подвело мужчину, и он сел за руль нагруженной машины пьяным. Подобное решение профессионального водителя равносильно совершению сознательного преступления, и этому нет никаких оправданий», - сказал руководитель Тартуской патрульной службы Альвар Пяхкель.

Он добавил, что подобный безответственный водитель — потенциальный убийца на дороге, и только счастливая случайность помогла на этот раз избежать трагических последствий. Полиция поблагодарила бдительного участника дорожного движения, который сообщил об опасном водителе в Центр тревоги и этим, возможно, спас несколько жизней.