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Робби Уильямс: "Мечтаю познакомиться с Путиным"

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ФОТО: Martin Rickett / PA Wire/PA Images/Scanpix

Британский певец Робби Уильямс в интервью "Р-Спорт" поделился мнением о своем выступлении на открытии ЧМ-2018.

"У меня много друзей среди русских, например, Эдуард Ратников, мой промоутер. Да, есть один русский, с которым я мечтаю встретиться, его зовут Владимир Путин. Надеюсь на это. Знаю, что Аида Гарифуллина встречалась с президентом России, и мне бы тоже очень хотелось познакомиться с мистером Путиным. В последнее время отношения между России и Великобританией, мягко говоря, напряженные. Лично мне совершенно не нравится то, что нам пытаются скормить через средства массовой информации. Если говорить откровенно, я не верю ничему из того, что рассказывают в прессе – ни у нас, ни у вас – о британско-российских отношениях. Это действительно сложный вопрос, и тут все меняется с ходом времени. Иногда британцы и русские – друзья, иногда – нет, иногда отношения кажутся странными, иногда – нет.

Да, сейчас ситуация отдает безумием, но кто знает, как все будет в начале следующего года или даже в конце этого? Если я как-то могу повлиять на улучшение отношений между нашими странами, я сделаю это, но сейчас я в России только ради футбола, ради моего отца, моей мамы, моих бабушки и дедушки, моих детей и моей жены, которые счастливы, что мне выпала такая честь", – сказал Уильямс.

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