Робби Уильямс: "Мечтаю познакомиться с Путиным"

"У меня много друзей среди русских, например, Эдуард Ратников, мой промоутер. Да, есть один русский, с которым я мечтаю встретиться, его зовут Владимир Путин. Надеюсь на это. Знаю, что Аида Гарифуллина встречалась с президентом России, и мне бы тоже очень хотелось познакомиться с мистером Путиным. В последнее время отношения между России и Великобританией, мягко говоря, напряженные. Лично мне совершенно не нравится то, что нам пытаются скормить через средства массовой информации. Если говорить откровенно, я не верю ничему из того, что рассказывают в прессе – ни у нас, ни у вас – о британско-российских отношениях. Это действительно сложный вопрос, и тут все меняется с ходом времени. Иногда британцы и русские – друзья, иногда – нет, иногда отношения кажутся странными, иногда – нет.