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  • Страховая фирма: гроза вывела из строя бытовую технику

Страховая фирма: гроза вывела из строя бытовую технику

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Гроза.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Неожиданно прогремевшие на прошлой неделе в Вильяндимаа и Пайде грозы оказались столь мощными, что из строя вышли не только сотни роутеров, но и множество другой бытовой техники, что повысило среднюю сумму возмещения ущерба в Salva Kindlustus до 700 евро.

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт отметил, что небольшая гроза повреждает только роутеры, но серьезный грозовой шторм может вывести из строя телевизоры и прочие устройства. «Например, в середине апреля гроза случилась на Хийумаа – там сгорело множество роутеров, но другие устройства не пострадали. За десяток роутеров компания Salva выплатила суммарно около 1500 евро компенсации. На прошлой неделе гроза в Вильяндимаа и Пайде уже выводила из строя у клиентов Salva телевизоры, дигитальные устройства управления центральным отоплением и колодезные насосы», - пояснил Кивирюйт и добавил, что средний размер компенсации ущерба, вызванного грозой в Вильяндимаа составил в Salva Kindlustus около 700 евро.

«Сезон сильных гроз еще только на подходе, но уже сейчас следует серьезно отнестись к проблеме и своевременно отключать оборудование от электрической и коммуникационной сетей – особенно в регионах, где электрические линии еще не перенесены под землю. От роутеров важно отключать именно сетевые кабели. Конечно, невозможно постоянно включать и выключать все устройства в доме, но, как минимум, в отношении роутеров и телевизоров это стоит делать», - сказал Кивирюйт.

Также стоит запомнить, что не все договоры страхования жилья включают защиту находящихся в доме вещей, и поэтому собственники жилья должны выяснить в своей страховой компании, застраховано ли их бытовое имущество наряду с собственно жильем.

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