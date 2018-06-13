Гражданина Эстонии в Ивангороде задержали за попытку дачи взятки таможеннику
13 июня 2018 г., 15:36
В служебном помещении таможенного поста на пропускном пункте в Ивангороде был задержан гражданин Эстонии за попытку дать взятку должностному лицу таможни с тем, чтобы он не составлял протокол об административном правонарушении.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по Кингисеппскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление РФ.