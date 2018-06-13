ср, 13.06.2018
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Осиновский: отозвать поправки об ужесточении требований к журналистам было единственно правильным решением

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Евгений Осиновский.

ФОТО: Eero Vabamägi

Лидер социал-демократов Евгений Осиновский выразил признание правительству за решение отозвать законопроект о защите личных данных, так как более жесткие, чем того требует европейское постановление, ограничения свободы прессы подали бы неправильный сигнал как в Эстонии, так и за рубежом.

«Правление социал-демократов в понедельник сошлось на том, что мы не можем поддержать внесенные в законопроект по предложению Партии реформ ограничения свободы журналистики. Это неуместно в демократическом правовом государстве», - сказал Осиновский.

«Хотя министр юстиции сначала поддержал подобные ограничения для СМИ, в процессе разработки законопроекта правительство пришло к соглашению, что более жесткие ограничения для прессы неразумны. Так что данный законопроект больше не отвечает воле правительства, и я рад, что его отозвали», - добавил он.

Закон о защите личных данных касается в числе прочего и требований, установленных к эстонской журналистике. Эти требования намеревались сделать жестче, чем того требует европейское право. Марью Лауристин, которая является одним из авторов данного постановления в Европарламенте, сказала, что чрезмерное регулирование является серьезной угрозой для свободы прессы.

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