Осиновский: отозвать поправки об ужесточении требований к журналистам было единственно правильным решением

«Правление социал-демократов в понедельник сошлось на том, что мы не можем поддержать внесенные в законопроект по предложению Партии реформ ограничения свободы журналистики. Это неуместно в демократическом правовом государстве», - сказал Осиновский.

«Хотя министр юстиции сначала поддержал подобные ограничения для СМИ, в процессе разработки законопроекта правительство пришло к соглашению, что более жесткие ограничения для прессы неразумны. Так что данный законопроект больше не отвечает воле правительства, и я рад, что его отозвали», - добавил он.