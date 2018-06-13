Залетают не только мячи: в Госдуме предостерегли россиянок от секса с иностранцами во время ЧМ-2018

Подобное поведение соотечественниц приводит к рождению детей в неполных семьях, пояснила Плетнева радиостанции "Говорит Москва" .

"Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда [вернуться]. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их", - рассказала парламентарий.

Плетнева напомнила, что после Олимпиады-80 в стране появилось много матерей-одиночек. "Эти детишки потом страдают и страдали еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать", - подчеркнула депутат. При этом Плетнева отметила, что не является националистом.

В марте глава комитета отличилась заявлением о том, что журналистки, обвинившие депутата Леонида Слуцкого в домогательствах, сами виноваты, так как ходили в Госдуму одетыми вызывающе. "Хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками", - сказала Плетнева.

Чемпионат мира начнется 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии. Он пройдет в 11 городах России и завершится 15 июля. Церемония открытия мундиаля состоится 14 июня на стадионе "Лужники".