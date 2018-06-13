Биткойн продолжает падение

Снижение стоимости биткойна продолжается, и сегодня он достиг самого низкого уровня за два месяца.
На выходных биткойн активно снижался, так как появились новости о том, что одна из торговых платформ в Южной Корее стала жертвой атаки хакеров, сообщает dv.ee со ссылкой на CNBC. Сегодня стоимость биткойна снизилась на 1,8 процента, до 6428 долларов, что является самым низким уровнем с апреля.
Нынешнее снижение скорее всего не связано с новостью прошлой недели, влияние которой было ограничено, сказал аналитик eToro Мати Греенспан. «Эта атака была небольшой, но она сильно сказалась на цене криптовалюты. Несомненно, это чрезмерная реакция» - сказал он добавив, что снижение цены в воскресенье - обычная техническая коррекция.
Технические аналитики ранее говорили, что снижение стоимости биткойна ниже 7000 долларов станет показателем того, что скорейшего восстановления цены ждать не стоит. Другие криптовалюты тоже в нисходящем тренде. Эфириум за последние 24 часа подешевел на 7 процентов, рипл за тот же период потерял 6 процентов.