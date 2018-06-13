Американский координатор санкций, введенных после смерти Магнитского, посетил Эстонию

Во время однодневного рабочего визита Краут встретился в Таллинне со многими эстонскими чиновниками, правда, побывав в Министерстве иностранных дел, он не встречался с министром Свеном Миксером. Об этом Postimees сообщил пресс-секретарь ведомства.

США ввела санкции против лиц, связанных с делом Магнитского, в декабре прошлого года, ограничив, прежде всего, въезд российских чиновников, связанных с обвинением, в США и обязав граждан Америки воздерживаться от сделок с входящими в список лицами или блокировать их.

Правительство Эстонии на основании Закона о международных санкциях в конце марта этого года одобрило так называемый список Магнитского из 49 лиц, для которых введен запрет на въезд в Эстонию. На прошлой неделе МИД России передал эстонскому послу свой список «русофобов», в который попали 20 известных общественности Эстонии граждан, которым также запрещен въезд в Россию. В числе прочих, в списке оказался бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. По словам экспертов по внешней политике, российский список «русофобов» стал ответом России на введенные Эстонии ограничения на въезд и ведение бизнеса для российских граждан, связанных с делом Магнитского.

Кроме США и Эстонии ограничения для некоторых граждан России на основании списка Магнитского, в числе других ввели Канада, Литва, Латвия и Великобритания.

Юрист Сергей Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита британской фирмы Fireston Duncan, а также представлял фонд Hermitage Capital Management, который пытался разоблачить дошедшее до почти 230 000 миллионов долларов налоговое мошенничество чиновника Министерства внутренних дел. Осенью 2008 года российские власти арестовали Магнитского и обвинили его самого в содействии масштабному налоговому мошенничеству, держали в Бутырской тюрьме, где он умер в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет.

На допросах Магнитский утверждал, что речь идет о ложном обвинении, за которым стояли десятки чиновников российской прокуратуры, Министерства внутренних дел и правительства.