Италия вызвала на ковер посла Франции из-за конфликта вокруг беженцев
13 июня 2018 г., 16:05
Правительство Италии вызвало на ковер французского посла Кристиана Массе. Министерство иностранных дел в Риме ожидает Массе после "вызывающих удивление" высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу приема судна Aquarius, на борту которого находятся 629 нелегальных мигрантов, передает Deutsche Welle со ссылкой на сайт итальянского МИДа.
Ранее Макрон обвинил Италию в цинизме и безответственности в связи с отказом принимать этих беженцев.
Новое правительство Италии, провозгласившее ужесточение миграционной политики, отказалось принимать мигрантов, предложив Мальте позаботиться об их судьбе. Мальта, однако, тоже не согласилась принять Aquarius.