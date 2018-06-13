ср, 13.06.2018
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В Эстонии период выборов ограничили одной неделей

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Выборы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes, Liis Treimann

Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, который в будущем упорядочит период предварительного голосования на выборах вне зависимости от того, проходит ли голосование в электронной среде или на избирательных участках.

С 2021 года период выборов будет ограничен одной неделей. Вне избирательного участка по месту жительства можно будет проголосовать с понедельника по четверг, электронным путем – с понедельника по субботу. На дому можно будет проголосовать с пятницы по воскресенье. В воскресенье при необходимости можно будет изменить отданный электронным путем голос, проголосовав на избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня.

Кроме того, в использование будет введен электронный список избирателей, который позволит расширить возможности голосования. Так как данные избирателей будут зафиксированы в электронном виде, а не на бумажном носителе, в дальнейшем избиратели смогут голосовать во всех избирательных участках своего округа, независимо от места жительства.

За внесение изменений в Закон о выборах в Европейский парламент и в другие законы (400 SE) проголосовали 52 депутата Рийгикогу, против – 39.

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