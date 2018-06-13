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  • Прощайте, водительские права, рыбалка и охота: в Рийгикогу всерьез взялись за уклоняющихся от армии

Прощайте, водительские права, рыбалка и охота: в Рийгикогу всерьез взялись за уклоняющихся от армии

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Водительские права.

ФОТО: Erik Prozes / Postimees

Депутаты Рийгикогу приняли закон, позволяющий лишать водительских прав тех, кто по необоснованной причине решил уклониться от службы в армии. По оценке политика Владимира Вельмана ужесточение закона позволит лучше стимулировать призывников, отлынивающих от воинской службы.

По словам Вельмана, во все времена и во всех странах были и есть молодые люди, которые игнорируют призыв в армию без веских на то причин. «Конечно, сегодня таким симулянтам можно назначить штраф и возбудить в отношении их дело о проступке. В прошлом году Департамент оборонных ресурсов назначил штраф от 465 до 1200 евро в семи случаях, хотя на службу не явился 131 призывник», - описал Вельман сегодняшнюю ситуацию, добавив, что в 2017 году судебным исполнителям было передано 791 требование о взыскании денег с тех, кто не явился на медкомиссию. «Сколько их них заплатит штраф – неизвестно и очевидно, что денежное наказание не останавливает призывников, игнорирующих свой гражданский долг», - сказал Вельман.

По словам политика, с учетом вышеперечисленного было решено ужесточить закон и принять более действенные меры наказания в отношении призывников. «Таким образом, Силы обороны и Департамент оборонных ресурсов смогут ходатайствовать через суд о лишении водительских прав, прав на управление водным транспортным средством, лицензии на оружие, а также о приостановке действия охотничьих прав и карты рыболова. Это уже существенное наказание, которые, действительно, может доставить неудобства косящим от службы в армии», - перечислил Владимир Вельман возможности Сил обороны.

Вельман напомнил также, что служба в армии в Эстонии является обязательной. «Это не просто гражданских долг, это совершенно нормальная практика: мужчина – это защитник и в случае необходимости он должен уметь применить полученные в армии знания на практике. Сегодня даже девушки добровольно идут на службу и мужчинам стоило бы задуматься, хотели бы они прятаться за спинами женщин», - сказал Вельман.

Политик добавил также, что по действующему законодательству граждане Эстонии мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет могут на законных основаниях не проходить срочную службу лишь в нескольких случаях. «По состоянию здоровья, если медкомиссия признала негодным к военной службе, если призывник не закончил основную школу. Полностью освободить от призыва могут тех, кто поступил на альтернативную службу или кому уже исполнилось 28 лет», - перечислил Вельман, добавив, что если молодой человек не отвечает вышеперечисленным условиям, то добро пожаловать в эстонскую армию.

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