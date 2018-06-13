Далай-лама: Балтийские страны знают, что правда сильнее оружия

В среду, выступая с лекцией в Вильнюсском университете на тему человеческих ценностей, он акцентировал, что у тибетцев также есть это преимущество над Китаем, пишет BNS. «Я думаю, что вы, Балтийские страны испытали это: мощь правды сильнее оружия. В Тибете тоже, я всегда говорю (...), что у нас есть сила правды, а у китайской армии - мощь оружия. Да, временно мощь оружия значительно сильнее, но в долгосрочном период сильнее сила правды», - сказал Далай-лама.

Говоря о конфликтах в Сирии, Афганистане, он призвал найти мир и диалог в XXI веке, и не сомневался в том, что такое маленькое государство, как Литва, может внести в это значительный вклад.

«Я думаю, что вы должны внести значительный вклад в создание не воюющего мира, века мира, века диалога. Иногда я чувствуют, что малые народы могут внести более значительный вклад, чем большие», - сказал он.