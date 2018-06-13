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Далай-лама: Балтийские страны знают, что правда сильнее оружия

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Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо дает интервью газете Postimees во время визита в Таллинн.

ФОТО: Тоомас Хуйк

Балтийские страны испытали на собственном опыте превосходство силы правды над оружием, завил находящийся в Вильнюсе духовный лидер Тибета Далай-лама.

В среду, выступая с лекцией в Вильнюсском университете на тему человеческих ценностей, он акцентировал, что у тибетцев также есть это преимущество над Китаем, пишет BNS. «Я думаю, что вы, Балтийские страны испытали это: мощь правды сильнее оружия. В Тибете тоже, я всегда говорю (...), что у нас есть сила правды, а у китайской армии - мощь оружия. Да, временно мощь оружия значительно сильнее, но в долгосрочном период сильнее сила правды», - сказал Далай-лама.  

Говоря о конфликтах в Сирии, Афганистане, он призвал найти мир и диалог в XXI веке, и не сомневался в том, что такое маленькое государство, как Литва, может внести в это значительный вклад. 

«Я думаю, что вы должны внести значительный вклад в создание не воюющего мира, века мира, века диалога. Иногда я чувствуют, что малые народы могут внести более значительный вклад, чем большие», - сказал он.

Далай-лама критикует международную торговлю оружием, подчеркивает необходимость сокращения вооружений. «Некоторые страны, включая Америку, продают оружие. Но главная цель пули - убивать. Мы же не будем есть пули. Желая создать век мира, прежде всего, мы должны серьезно задуматься над сокращением вооружений», - сказал он.

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