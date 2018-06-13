Весь Крым остался без света и связи

По данным агентства, полуостров был отключен от энергоснабжения около 15:25. Эту информацию подтвердили два источника в предприятиях телекоммуникационной сферы Крыма.

«Весь Крым и Севастополь обесточены. Лежит все. В причинах разбираемся», — сказал собеседник агентства. Он предположил, что аварийное отключение произошло на энергомосту из Кубани в Крым.

Энергоснабжение Крыма будет восстановлено в течение трех часов. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксенов.

«На подстанции „Тамань“ из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света», — сказал он и призвал крымчан сохранять спокойствие.

Как пишет РИА Новости, в Севастополе не работают банки, терминалы, нет электричества в торговых центрах и частных домах. На автозаправки запустили дизель-генераторы, в частных домах также слышна работа генераторов малой мощности.

Причину отключения электричества устанавливает «Крымэнерго».