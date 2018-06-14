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  • Не торопитесь! Лучше узнайте, как долго партнеры должны прожить вместе до покупки общего жилья

Не торопитесь! Лучше узнайте, как долго партнеры должны прожить вместе до покупки общего жилья

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ФОТО: www.flickr.com

Приобретение недвижимости – непростой процесс. Сначала нужно накопить денег. Затем - найти подходящий объект. Но оказалось, что самое главное - не деньги, не кредит в банке и даже не сладкий вариант. А что? Портал Kodu заинтересовался этим вопросом. 

Американская компания LendingHome, предлагающая жилищные кредиты, провела исследование и выяснила, что 60% пар при покупке недвижимости вступают в конфликты, пишет CNBC. Среди пар, которые прожили вместе не менее пяти лет, таких случаев – всего 14%, а пары, которые вместе четыре года или еще меньше – составили 30% от общего количества. 

Конфликты возникали по различным причинам. Например, женщины предпочитали традиционные жилища, а мужчины склонялись к ультрасовременным интерьерам и архитектуре.

Особенно трудно приходилось тем, кто искал жилье в больших городах. Ссоры и конфликты сопровождали поиски недвижимости 38% пар в больших городах. В маленьких городках такое происходило только в 11% семей. В исследовании утверждается, что это может быть вызвано высокими ценами на недвижимость в крупных населенных пунктах.

Подводя итог,  LendingHome сообщил, что основными причинами конфликтов при  покупке жилья были: получение кредита, дизайн интерьера, размеры дома или квартиры и вопрос – покупать дом, требующий ремонта, или в хорошем состоянии.

По словам совладельца LendingHome Мэтта Хамфри, покупка недвижимости – всегда стресс, особенно для тех, кто делает это впервые:  «Кажется, что у пар, которые прожили вместе в течение более пяти лет, имеется более прочный фундамент, на котором будет стоять их общий дом».

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