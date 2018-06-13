Яна Тоом: доля представителей Эстонии в Европарламенте увеличится

В настоящее время в Европарламенте заседает 751 депутат, однако следующий состав ЕП будет меньше нынешнего. Основная причина – Брекзит: с выходом Великобритании из ЕС парламент лишается 73 британских народных избранников, сообщает бюро Яны Тоом. В итоге решено сократить состав ЕП на 46 мест, а оставшиеся 27 распределить между 14 странами, которые представлены наименьшим количеством европарламентариев.

В число этих стран входит и Эстония: до сих пор у нас было всего шесть депутатов, в следующем составе, который определится после выборов в мае 2019 года, от Эстонии в ЕП отправятся семеро. Среди других счастливых стран, получивших прибавку, – Хорватия, Финляндия, Дания, Австрия, Швеция, Польша.