Яна Тоом: доля представителей Эстонии в Европарламенте увеличится

Сегодня, 13 июня, евродепутаты проголосовал в Страсбурге за новый состав Европейского Парламента. Эстония получит в нем одно дополнительное место.
В настоящее время в Европарламенте заседает 751 депутат, однако следующий состав ЕП будет меньше нынешнего. Основная причина – Брекзит: с выходом Великобритании из ЕС парламент лишается 73 британских народных избранников, сообщает бюро Яны Тоом. В итоге решено сократить состав ЕП на 46 мест, а оставшиеся 27 распределить между 14 странами, которые представлены наименьшим количеством европарламентариев.
В число этих стран входит и Эстония: до сих пор у нас было всего шесть депутатов, в следующем составе, который определится после выборов в мае 2019 года, от Эстонии в ЕП отправятся семеро. Среди других счастливых стран, получивших прибавку, – Хорватия, Финляндия, Дания, Австрия, Швеция, Польша.
«Семь депутатов – это немного, – комментирует евродепутат Яна Тоом, – но если сегодня наших представителей в Европарламенте – 0,8% от общего числа избранников, то в 2019 году доля Эстонии увеличится до 1%. Сейчас мы не участвуем в работе 11 комиссий из 23-х, в дальнейшем их число может сократиться до девяти, что очень хорошо. Но следует помнить: Европарламент сократил свой состав не навсегда – мы зарезервировали места для депутатов от новых стран-членов, которые могут стать частью ЕС в будущем».