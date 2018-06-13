ср, 13.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео

Рост промышленности в Эстонии стал одним из самых высоких по ЕС

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Флаг Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane/Scanpix

Рост промышленности в апреле за год в Эстонии был одним из самых высоких по ЕС: об этом в среду сообщила статистическая служба Европейского Союза «Евростат», передает BNS.

За год - в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года, промышленность в Литве выросла на 3%, в Латвии - на 0,9%, а в Эстонии - на 2,1%.

В целом в ЕС за год промышленность выросла на 1,7%, а за месяц сократилась на 0,8%.

По данным «Евростата», в апреле этого года, по сравнению с мартом, промышленный спад в Литве был крупнейшим в Евросоюзе.

За месяц промышленное производство в Литве сократилось на 7,9%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статического агентства ЕС. В Латвии промышленность за месяц выросла на 0,2%, а в Эстонии - снизилась на 1,4%.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ