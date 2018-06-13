Рост промышленности в Эстонии стал одним из самых высоких по ЕС

За год - в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года, промышленность в Литве выросла на 3%, в Латвии - на 0,9%, а в Эстонии - на 2,1%.

В целом в ЕС за год промышленность выросла на 1,7%, а за месяц сократилась на 0,8%.

По данным «Евростата», в апреле этого года, по сравнению с мартом, промышленный спад в Литве был крупнейшим в Евросоюзе.