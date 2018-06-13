Рост промышленности в Эстонии стал одним из самых высоких по ЕС
13 июня 2018 г., 16:39
Рост промышленности в апреле за год в Эстонии был одним из самых высоких по ЕС: об этом в среду сообщила статистическая служба Европейского Союза «Евростат», передает BNS.
За год - в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года, промышленность в Литве выросла на 3%, в Латвии - на 0,9%, а в Эстонии - на 2,1%.
В целом в ЕС за год промышленность выросла на 1,7%, а за месяц сократилась на 0,8%.
По данным «Евростата», в апреле этого года, по сравнению с мартом, промышленный спад в Литве был крупнейшим в Евросоюзе.
За месяц промышленное производство в Литве сократилось на 7,9%, свидетельствуют опубликованные в среду данные статического агентства ЕС. В Латвии промышленность за месяц выросла на 0,2%, а в Эстонии - снизилась на 1,4%.