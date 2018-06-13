Галерея: скромный приют президента в Нарве

Очень скромный по своему оснащению и оформлению гостевой дом "Электра" находится в центре Нарвы, а именно на улице Пауля Кереса, на втором этаже главного здания электросетевого сетевого предприятия OÜ VKG Elektrivõrgud.
Окна с одной стороны дома выходят на транзитную дорогу, по которой к границе и от границы проезжают тяжелые фуры, а с другой стороны - на огромную промышленную территорию бывшего оборонного завода "Балтиец". Президенту достанется та комната, какую она выберет.
В гостевом доме всего шесть комнат - и каждой присвоен не номер, а эстонское женское имя. Обслуживающий персонал не исключает, что в свое время появится и комната Kersti.
На первом этаже дома трудятся конторские работники OÜ VKG Elektrivõrgud, и одна дама весьма озаботилась приходом фоторепортера: "Вам что, заняться больше нечем?!!" - крайне недовольно выкрикнула она в окно.