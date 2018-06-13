Галерея: скромный приют президента в Нарве

Окна с одной стороны дома выходят на транзитную дорогу, по которой к границе и от границы проезжают тяжелые фуры, а с другой стороны - на огромную промышленную территорию бывшего оборонного завода "Балтиец". Президенту достанется та комната, какую она выберет.

В гостевом доме всего шесть комнат - и каждой присвоен не номер, а эстонское женское имя. Обслуживающий персонал не исключает, что в свое время появится и комната Kersti.