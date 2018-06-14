Не помогло: полезные советы далеко не всегда полезны

Многие садоводы-любители советуют уничтожать вредных насекомых, например, тлю, с помощью кока-колы. Неужели чудо-напиток может на самом деле помочь? Дотошная читательница портала Kodu провела эксперимент.
Читательница Кай выращивает у себя на подоконнике различные растения. Заметив тлю, она решила воспользоваться распространенным советом и слегка побрызгала растения кока-колой. Результата не последовало, и она полила листья уже обильно.
И каков результат? Почва в ящиках покрылась плесенью, однако тля не исчезла. «Этот совет не работает, - говорит Кай. - От тли кока-кола не помогает».
Огород Кай погиб. «Пряные травы съедены, особенно понравился тле сладкий картофель. По непонятной причине уцелела китайская капуста пак чой. Завтра почищу ящики и посажу новые семена», - печально сказала женщина.