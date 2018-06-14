Не помогло: полезные советы далеко не всегда полезны

Читательница Кай выращивает у себя на подоконнике различные растения. Заметив тлю, она решила воспользоваться распространенным советом и слегка побрызгала растения кока-колой. Результата не последовало, и она полила листья уже обильно.

Тля на растениях до использования кока-колы. Фото: частный архив. ФОТО: Erakogu

И каков результат? Почва в ящиках покрылась плесенью, однако тля не исчезла. «Этот совет не работает, - говорит Кай. - От тли кока-кола не помогает».

Плесень после использования кока-колы. Фото: частный архив ФОТО: Erakogu