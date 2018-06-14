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Не помогло: полезные советы далеко не всегда полезны

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Пряные травы. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix/LIIS TREIMANN/PM/EMF

Многие садоводы-любители советуют уничтожать вредных насекомых, например, тлю, с помощью кока-колы. Неужели чудо-напиток может на самом деле помочь? Дотошная читательница портала Kodu провела эксперимент. 

Читательница Кай выращивает у себя на подоконнике различные растения. Заметив тлю, она решила воспользоваться распространенным советом и слегка побрызгала растения кока-колой. Результата не последовало, и она полила листья уже обильно. 

Тля на растениях до использования кока-колы. Фото: частный архив. 

ФОТО: Erakogu

И каков результат? Почва в ящиках покрылась плесенью, однако тля не исчезла. «Этот совет не работает, - говорит Кай. - От тли кока-кола не помогает». 

Плесень после использования кока-колы. Фото: частный архив

ФОТО: Erakogu

Огород Кай погиб. «Пряные травы съедены, особенно понравился тле сладкий картофель. По непонятной причине уцелела китайская капуста пак чой. Завтра почищу ящики и посажу новые семена», - печально сказала женщина.

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