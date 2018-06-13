Европарламент отказывается от пластиковой посуды
13 июня 2018 г., 16:56
Отныне на заседаниях Европарламента, которые длятся менее часа, запрещается использовать пластиковые бутылки, а столовая откажется от пластиковой посуды.
Как отмечается на сайте Европейского парламента, вместо пластиковых бутылок на территории здания Европарламента установили 166 фонтанов с питьевой водой.
Президент и 14 вице-президентов Европейского парламента приняли решения постепенно отказаться от использования пластиковых бутылок на всех заседаниях, а также перестать использовать их во время масштабных мероприятий.
В местах общепита парламент тоже намерен постепенно отказаться от использования пластиковых кружек, столовых приборов и других предметов.