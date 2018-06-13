ср, 13.06.2018
"Данный отрезок постановки не восхваляет советский режим, а рассказывает о конкретном периоде истории" Владимир Свет
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Европарламент отказывается от пластиковой посуды

Европарламент отказывается от пластиковой посуды

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пластиковая посуда, фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Отныне на заседаниях Европарламента, которые длятся менее часа, запрещается использовать пластиковые бутылки, а столовая откажется от пластиковой посуды.

Как отмечается на сайте Европейского парламента, вместо пластиковых бутылок на территории здания Европарламента установили 166 фонтанов с питьевой водой.

Президент и 14 вице-президентов Европейского парламента приняли решения постепенно отказаться от использования пластиковых бутылок на всех заседаниях, а также перестать использовать их во время масштабных мероприятий.

В местах общепита парламент тоже намерен постепенно отказаться  от использования пластиковых кружек, столовых приборов и других предметов.

Актуально

НАВЕРХ