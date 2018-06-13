Европарламент отказывается от пластиковой посуды

Как отмечается на сайте Европейского парламента, вместо пластиковых бутылок на территории здания Европарламента установили 166 фонтанов с питьевой водой.

Президент и 14 вице-президентов Европейского парламента приняли решения постепенно отказаться от использования пластиковых бутылок на всех заседаниях, а также перестать использовать их во время масштабных мероприятий.