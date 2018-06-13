ср, 13.06.2018
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  • Эстонский рыбак избежал тюрьмы, но должен будет выплатить более 25 000 евро

Эстонский рыбак избежал тюрьмы, но должен будет выплатить более 25 000 евро

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ФОТО: Urmas Luik

Пярнуский уездный суд признал сегодня профессионального кихнуского рыбака Михкеля 1961 года рождения виновным в незаконной ловле рыбы и приговорил его к штрафу в 1700 евро, передает Pärnu Postimees.

Помимо этого, суд назначил рыбаку компенсировать нанесенный природе ущерб, который, по оценке Инспекции окружающей среды, составляет 24 912 евро.

Поскольку у рыбака было непогашенное условное наказание в виде двух лет и месяца за незаконную слежку, прокуратура требовала приговорить его к отбытию срока, поскольку новое преступление было совершено в течение испытательного срока.

Суд оставил в силе прежнее условное наказание.

Также суд распорядился уничтожить конфискованные у рыбака 45 рыболовных сетей.

Решение суда еще не вступило в силу, у сторон есть время обжаловать приговор.

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