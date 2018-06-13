Эстонский рыбак избежал тюрьмы, но должен будет выплатить более 25 000 евро

Пярнуский уездный суд признал сегодня профессионального кихнуского рыбака Михкеля 1961 года рождения виновным в незаконной ловле рыбы и приговорил его к штрафу в 1700 евро, передает Pärnu Postimees.
Помимо этого, суд назначил рыбаку компенсировать нанесенный природе ущерб, который, по оценке Инспекции окружающей среды, составляет 24 912 евро.
Поскольку у рыбака было непогашенное условное наказание в виде двух лет и месяца за незаконную слежку, прокуратура требовала приговорить его к отбытию срока, поскольку новое преступление было совершено в течение испытательного срока.
Суд оставил в силе прежнее условное наказание.
Также суд распорядился уничтожить конфискованные у рыбака 45 рыболовных сетей.
Решение суда еще не вступило в силу, у сторон есть время обжаловать приговор.