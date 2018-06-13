Рийгикогу исключил специалистов высшего уровня из иммиграционной квоты

В течение нескольких лет подобные специалисты не могли приехать в Эстонию по причине исчерпания иммиграционной квоты. Под специалистом высшего уровня подразумевается иностранец с профессиональной подготовкой, которому работодатель в Эстонии должен платить по меньше мере двойную среднюю по Эстонии брутто-зарплату, сообщает пресс-служба парламента.

Закон увеличит максимальный срок краткосрочных работ с девяти месяцев до одного года, чтобы снизить нехватку рабочей силы, связанную с цикличностью развития экономики. Закон устанавливает требование о знании эстонского языка на уровне А2 для иностранцев, которые по меньшей мере пять лет прожили в Эстонии на основании временного вида на жительство с правом на работу, и которые хотели бы ходатайствовать о новом виде на жительство или продлить срок действия существующего. Данное требование действует лишь в отношении новых прибывающих в Эстонию лиц, которые получат вид на жительство после того, как поправки вступят в силу 15 июля 2018 года.

Кроме того, поправки к закону призваны предотвратить и помешать незаконной работе иностранцев. Например, работодатель обязан уведомить соответствующие учреждения о том, что к нему на работу в Эстонии поступил иностранец. В случае, если это не будет сделано, работодателю назначается штраф. Штраф за незаконное использование иностранной рабочей силы для юридических лиц будет увеличен с 3200 до 32 000 евро. Будет расширена возможность применить запрет на предпринимательство в отношении лиц, которые ранее были наказаны за совершение того же проступка. Также от государственных тендеров можно отстранить участника, который был ранее наказан за нарушение правил работы иностранцев в Эстонии. С 15 августа работодатели будут обязаны предоставлять данные Трудовой инспекции о командированных в Эстонию работниках до того, как работник приступит к работе.