В Пярнумаа на шоссе Ристи-Виртсу сегодня произошло тяжелое ДТП: грузовик вылетел с дороги и загорелся. Водитель погиб.

Сегодня в 16.35 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пярнумаа в деревне Кымси грузовик вылетел с дороги и загорелся. Спасатели до сих пор тушат огонь. Водитель грузовика погиб.

ДТП произошло на 58-м км дороги Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре. По предварительным данным, грузовик ехал со стороны Лихула в сторону Виртсу. На перекрестке Кымси грузовик вылетел с дороги, перевернулся и загорелся.

Личность погибшего выясняется.

"Это произошло прямо у меня на глазах", - говорит сообщившая о ДТП в Центр тревоги Энн Меристе-Вайт.

"Он ехал по шоссе со стороны Ристи, - вспоминает она. - На месте, где с главной дороги можно повернуть в сторону Кымси, есть маленький островок безопасности. Он с разгона перелетел через островок безопасности, вылетел с дороги и перевернулся".

"Все произошло довольно быстро", - говорит очевидец.