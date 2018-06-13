Главой администрации президента РФ назначен уроженец Эстонии

Указом президента Российской Федерации Антон Вайно вновь назначен руководителем администрации Кремля. Соответствующий указ от 13 июня опубликован на сайте Кремля.
Также указами президента назначены два первых заместителя руководителя президентской администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, сообщает BNS со ссылкой на Интерфакс.
Антон Вайно родился 17 февраля 1972 года в Таллинне. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, факультет международных отношений (1996), с 1996 по 2001 год служил в посольстве России в Японии, позднее - во Втором департаменте Азии МИД России. В 2002-2004 годах занимал различные должности в управлении протокола президента РФ.
С 2004 по 2007 годы Антон Вайно занимал пост заместителя начальника Протокольно-организационного управления президента РФ. В 2007 году он был назначен первым заместителем руководителя протокола президента РФ. В период с 2007 по 2008 годов был заместителем руководителя аппарата правительства РФ.
25 апреля 2008 года Антон Вайно был назначен руководителем протокола председателя правительства РФ - заместителем руководителя аппарата правительства. С 21 мая 2012 года занимал должность заместителя руководителя администрации президента РФ. С августа 2016 года - руководитель администрации Кремля.
Карл Вайно в 1978-1988 годах был первым секретарем ЦК Компартии Эстонии, после восстановления независимости Эстонии жил в Москве. Семья Антона Вайно уехала из Эстонии в Москву, когда Антону было 5 лет.