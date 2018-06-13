На деньги жителей Таллинна экстрасенс привлекает зрителей

Вчера на финансируемом за деньги таллиннцев портале «Столица» вышла передача «PRO жизнь», в которой выполняющая роль ведущей известный эстонский экстрасенс Илона Калдре разговаривала с членом Рийгикогу, центристом Мяртом Сультсом о погоде и жизни. Цель оплачиваемой за деньги налогоплательщиков программы, мягко говоря, неясна, пишет Postimees.

Руководство Таллинна обосновало наличие муниципальных газет Pealinn и «Столица», а также их порталов необходимостью передавать горожанам информацию на темы, которые не освещают частные СМИ. Но ни экстрасенс Калдре, ни член Рийгикогу Сультс не могут пожаловаться на недостаток внимания со стороны СМИ.

Главный редактор «Столицы» Александр Чаплыгин о необходимости создания нового формата передачи ответил лаконично.

На просьбу Postimees конкретно изложить аргументы, на основании которых было принято решение создать подобную передачу за деньги налогоплательщиков, Чаплыгин ответил коротко: «Цель передачи «PRO жизнь» знакомить наших читателей с интересными жителями Таллинна».

Возникший несколько недель назад скандал с астрологом Игорем Мангом заставил журналистов критически относиться к мистической деятельности. Почему СМИ, финансируемые за деньги горожан, привлекают внимание к Илоне Калдре, которая получила популярность в развлекательной передаче, представив себя как человек со сверхъестественными способностями?

Чаплыгин не видит проблемы в ведущей-экстрасенсе. «Почему нет, на всех каналах и во всех передачах главной героиней не может быть только Ану Саагим. Илона Калдре, как известный в Эстонии человек, прекрасно подходит на роль ведущей. По обратной связи наших читателей можно сказать, что с этой ролью она отлично справилась. "PRO жизнь" - передача о жизни, а не о мистике или сверхъестественных способностях», - сказал он.