Премьер-министр Грузии объявил об уходе в отставку

Как сообщает Netgazeti.ge, об отставке Квирикашвили было объявлено 13 июня на брифинге в правительственной канцелярии. Уход премьера с поста подразумевает роспуск всего состава правительства, о чем уже объявили грузинские средства массовой информации.

Согласно конституции Грузии, отставка премьер-министра или прекращение его полномочий другим путем вызывает автоматическое прекращение полномочий всех остальных членов правительства. До формирования нового правительства старый состав будет временно исполнять обязанности.

Президент Грузии должен в течение семи дней представить кандидатуру на пост премьера, которую предложит парламентское большинство. Также в течение семи дней кандидат на пост главы правительства должен будет назвать кандидатуры на министерские посты, после чего представить состав правительства в парламент для получения вотума доверия.

Парламент, в свою очередь, в течение семи дней должен рассмотреть и проголосовать по вопросу выражения доверия новому составу правительства. Вместе с утверждением состава правительства парламенту должна быть представлена новая правительственная программа.

По словам ушедшего в отставку Квирикашвили, у него были частые разногласия с председателем партии "Грузинская мечта", занимающей свыше половины мест в парламенте страны, и бывшим премьер-министром Бидзиной Иванишвили. По мнению экс-премьера, теперь у него должна быть возможность сформировать новое правительство.

Еще накануне в грузинских СМИ распространилась информация о существенных изменениях, которые могут произойти в правительстве страны в ближайшие дни. Сообщалось, что свои посты могут покинуть премьер-министр Квирикашвили, министр юстиции Тея Цулукиани, министр экономики Димитрий Кумсишвили, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе и министр культуры Михаил Гиоргадзе.

При этом отмечалось, что обязанности главы правительства до утверждения его нового состава будет исполнять действующий министр внутренних дел и первый вице-премьер Георгий Гахария. Впрочем, официально информация не подтверждалась, передавал "Интерфакс" со ссылкой на грузинское "Первое радио".

Квирикашвили "не торопился" уходить

Требование отставки Георгия Квирикашвили и всего правительства было выдвинуто оппозицией в ходе протестов, организованных Зазой Саралидзе. Он является отцом одного из убитых в Тбилиси 1 декабря 2017 года подростков.

31 мая Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и не признал ни одного из подсудимых виновным в убийстве 16-летнего Давида Саралидзе. Решение суда возмутило Зазу Саралидзе, который заявил, что "это преступление не было соответствующим образом расследовано прокуратурой". Он также обвинил ведомство в том, что оно "покрывает некоторых фигурантов".

Первоначально участники акции протеста требовали отставки главного прокурора Ираклия Шотадзе. В итоге прокурор подал в отставку, но это не удовлетворило протестующих, и они выдвинули требование отставки правительства Грузии.

Поначалу Квирикашвили отказывался покидать свой пост. "Как только я буду убежден, что моя отставка пойдет на пользу стране и поможет разрядить ситуацию, я ни на секунду не задумаюсь об этом шаге. Еще раз повторю: для меня главное сохранить стабильность в стране, и чтобы имеющиеся в обществе вопросы не остались без ответа", - приводило слова главы правительства информагентство "Эхо Кавказа".

Георгий Квирикашвили родился 20 июля 1967 года в Тбилиси. В 1992 году он закончил Тбилисский мединститут, в 1995 году - экономический факультет Тбилисского госуниверситета, в 1998 году - Иллинойсский университет в США. В 1994 - 1996 годах работал в банках Грузии.

В 1999 - 2004 годах Квирикашвили являлся депутатом парламента, первым заместителем председателя комитета по экономической политике. Затем он занимал руководящие посты в частных банковских структурах Грузии. В частности, в 2006 - 2011 годах Квирикашвили был гендиректором грузинского АО "Карту Банки".