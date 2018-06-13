ср, 13.06.2018
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  • В Харьюмаа на открытой местности вспыхнул пожар

В Харьюмаа на открытой местности вспыхнул пожар

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ФОТО: Rein Säinas

Сегодня вечером в Харьюмаа в волости Саку в деревне Таммемяэ вспыхнул пожар на местности. По словам представителя Пыхьяского спасательного центра, огонь удалось взять под контроль.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал Postimees, что Центр тревоги получил сообщение о пожаре около 15.30. Огонь охватил примерно один гектар, но его удалось взять под контроль.

Пожар тушат одна команда спасателей-добровольцев из Хюйру, две ныммеские команды с ATV и одна команда-добровольцев из Саку.

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