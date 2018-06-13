Эстонцы ждали этого 30 лет! Триумф музыкальной дипломатии в Грузии

В последний раз коллектив ERSO гастролировал по Закавказью более 30 лет назад: в Ереване эстонский оркестр выступал в 1980 году, в Тбилиси – в 1985 году.

Маэстро Неэме Ярви отметил в интервью Rus.Postimees, что когда-то у него было в Грузии много друзей, а композитор Гугули Торадзе даже посвятил ему свою симфонию. «Не надо пренебрегать Грузией! - подчеркнул Ярви. - Мы малые народы и должны вместе пропагандировать нашу и грузинскую музыку».

Особые слова благодарности известный эстонский дирижёр адресовал бизнесменам и государственным мужам, которые поддержали историческаое турне ERSO по Закавказью.

Вместе с оркестром под управлением Неэми Ярви на сцену вышли эстонские звёзды классики: сопрано Элина Нечаева и пианист Михкель Полль. Победитель национального отборочного тура Евровидения, триумфатор конкурса Eesti Laul Элина Нечаева рассказала Rus.Postimees, что очень ждала выступления в Тбилиси.

«Я счастлива, что мне предоставилась возможность выступать с лучшим эстонском оркестром в Грузии. А дирижировал великий Неэме Ярви! Уже на репетиции я испытала что-то неземное».

Музыкальная дипломатия – это самое сильное звено, которое может связать страны, культуры и народы. Музыка – без границ. Музыка нас объединяет!

Организатор проекта культурной дипломатии, неугомонный коммуникатор Меэлис Кубтс, подводя промежуточные итоги проекта, подчеркнул, что не ставил своей целью кому-то что-то доказать.

Государство и частный сектор поддержали акцию культурной дипломатии. Нам удалось показать, что мы вместе!