ср, 13.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Эстонцы ждали этого 30 лет! Триумф музыкальной дипломатии в Грузии

Эстонцы ждали этого 30 лет! Триумф музыкальной дипломатии в Грузии Концерт ERSO в Тбилиси

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO) выступил в Тбилиси. Концерт под управлением маэстро Неэми Ярви стал одним из кульминационных моментов акции культурной дипломатии «Все любят Грузию!». 

В последний раз коллектив ERSO гастролировал по Закавказью более 30 лет назад: в Ереване эстонский оркестр выступал в 1980 году, в Тбилиси – в 1985 году. 

Маэстро Неэме Ярви отметил в интервью Rus.Postimees, что когда-то у него было в Грузии много друзей, а композитор Гугули Торадзе даже посвятил ему свою симфонию. «Не надо пренебрегать Грузией! - подчеркнул Ярви. - Мы малые народы и должны вместе пропагандировать нашу и грузинскую музыку».

Особые слова благодарности известный эстонский дирижёр адресовал бизнесменам и государственным мужам, которые поддержали историческаое турне ERSO по Закавказью. 

Вместе с оркестром под управлением Неэми Ярви на сцену вышли эстонские звёзды классики: сопрано Элина Нечаева и пианист Михкель Полль. Победитель национального отборочного тура Евровидения, триумфатор конкурса Eesti Laul Элина Нечаева рассказала Rus.Postimees, что очень ждала выступления в Тбилиси.

«Я счастлива, что мне предоставилась возможность выступать с лучшим эстонском оркестром в Грузии. А дирижировал великий Неэме Ярви! Уже на репетиции я испытала что-то неземное».

Музыкальная дипломатия – это самое сильное звено, которое может связать страны, культуры и народы. Музыка – без границ. Музыка нас объединяет!

Организатор проекта культурной дипломатии, неугомонный коммуникатор Меэлис Кубтс, подводя промежуточные итоги проекта, подчеркнул, что не ставил своей целью кому-то что-то доказать.

Государство и частный сектор поддержали акцию культурной дипломатии. Нам удалось показать, что мы вместе!

Консул Эстонии в Тбилиси, советник по культуре и сми Юрго Лоо признал, что культурная диломатия способна намного эффективнее и с наименьшими затратами достигать своих самых глубоких целей.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ