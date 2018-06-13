Пенсионер ударил стюардессу и обозвал ее толстухой

Пожилого пассажира арестовали в международном аэропорту Флориды за неподобающее поведение во время перелета. Об этом сообщает Boarding Area.
Инцидент произошел в самолете авиакомпании American Airlines, следовавшем из Филадельфии, США, в Форт-Майерс-Бич. 82-летний Александер Грегори возвращался из туалета на свое место, однако раздававшая напитки бортпроводница перегородила ему путь. Тогда пенсионер ударил ее по спине и начал выкрикивать расовые оскорбления в ее адрес. Девушка попросила его остановиться, на что разъяренный пассажир ответил новой порцией ругани, передает Lenta.ru.
«Ты толстуха! Ты слишком огромная для этой работы», — сказал Грегори, протискиваясь к своему месту.
После посадки мужчину арестовали по обвинению в избиении и вмешательстве в работу персонала авиалайнера. Позже его отпустили под залог в размере тысячи долларов, а судебное заседание перенесли на 26 июня.