Директора детского сада приговорили к штрафу в 3120 евро

У Корелиной есть право заплатить штраф в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в силу, сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь суда Елена Муттонен.

Также Корелина должна будет покрыть судебные издержки в размере 750 евро.

Однако суд не согласился с предложением прокуратуры назначить дополнительное наказание, установив Корелиной 18-месячный запрет на работу в качестве должностного лица в государственных или местных органах власти.