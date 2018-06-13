ср, 13.06.2018
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Директора детского сада приговорили к штрафу в 3120 евро

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Детский сад.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В среду, 13 июня, Вируский уездный суд признал директора нарвского детского сада Татьяну Корелину (48) виновной в подделке документов и наказал ее денежным взысканием в размере 200 дневных ставок, то есть 3120 евро.

У Корелиной есть право заплатить штраф в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в силу, сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь суда Елена Муттонен.

Также Корелина должна будет покрыть судебные издержки в размере 750 евро.

Однако суд не согласился с предложением прокуратуры назначить дополнительное наказание, установив Корелиной 18-месячный запрет на работу в качестве должностного лица в государственных или местных органах власти.

Суд принял во внимание, что Корелина ранее не привлекалась к уголовной ответственности, и её вина не столь велика, поэтому штрафа достаточно для выполнения задач наказания.

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