Директора детского сада приговорили к штрафу в 3120 евро

В среду, 13 июня, Вируский уездный суд признал директора нарвского детского сада Татьяну Корелину (48) виновной в подделке документов и наказал ее денежным взысканием в размере 200 дневных ставок, то есть 3120 евро.
У Корелиной есть право заплатить штраф в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в силу, сообщила корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь суда Елена Муттонен.
Также Корелина должна будет покрыть судебные издержки в размере 750 евро.
Однако суд не согласился с предложением прокуратуры назначить дополнительное наказание, установив Корелиной 18-месячный запрет на работу в качестве должностного лица в государственных или местных органах власти.
Суд принял во внимание, что Корелина ранее не привлекалась к уголовной ответственности, и её вина не столь велика, поэтому штрафа достаточно для выполнения задач наказания.