Лесной пожар под Таллинном продолжают тушить почти 150 человек

Лесной пожар близ деревни Википалу Харьюского уезда в среду вечером продолжали тушить почти 150 человек, из которых более половины — добровольцы.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента. В 19.45 в лесу близ Википалу работали 146 человек, из них 69 спасатели из государственного департамента и 77 добровольцев.
В их числе 15 человек из резервных спасательных групп, двое ополченцев Кайтселийта, 11 добровольных спасателей, 43 волонтера, двое курсантов Академии внутренних дел и четверо сотрудников спасательного департамента, вышедшие в свое свободное время.
По данным Пыхьяского спасательного центра, в Википалу по-прежнему горят почти 200 гектаров леса и почвы.
Такой же площадь лесного пожара, вспыхнувшего в воскресенье в деревне Википалу волости Ания Харьюского уезда, была и к вечеру понедельника. В понедельник в самые напряженные часы борьбы с огнем в операции участвовали до 166 человек — спасатели, добровольцы, члены Кайтселийта, местные жители, а также экипаж вертолета департамента полиции и погранохраны. Во вторник тушением пожара занималось около 100 человек.