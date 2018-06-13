Лесной пожар под Таллинном продолжают тушить почти 150 человек

Об этом BNS сообщила пресс-служба Спасательного департамента. В 19.45 в лесу близ Википалу работали 146 человек, из них 69 спасатели из государственного департамента и 77 добровольцев.

В их числе 15 человек из резервных спасательных групп, двое ополченцев Кайтселийта, 11 добровольных спасателей, 43 волонтера, двое курсантов Академии внутренних дел и четверо сотрудников спасательного департамента, вышедшие в свое свободное время.

По данным Пыхьяского спасательного центра, в Википалу по-прежнему горят почти 200 гектаров леса и почвы.