Юри Ратас поблагодарил депутатов, способствовавших восстановлению независимости Эстонии

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня в доме-музее Яна Поска с членами НКО «За свободу Эстонии!» (MTÜ Eesti Vabaduse Eest!) и Клуба 20 августа.
Ратас поблагодарил их как за вклад в восстановление независимости Эстонии, так и за стремление и сегодня участвовать в развитии эстонского государства. «Ваша работа – в прошлом, сегодня и в будущем – обеспечила мне и народу Эстонии возможность жить в свободной стране и каждый день видеть самый красивый в мире флаг на Длинном Германе», - сказал премьер-министр.
В ходе встречи Ратас рассказал членам двух организаций о позициях Эстонии по злободневным вопросам Европейского союза и трансатлантических отношений, а также описал проблемы, стоящие перед Эстонией и ЕС. Бывшие депутаты со своей стороны выразили удовлетворение от того, что сегодняшняя встреча состоялась в доме, где когда-то обсуждалась возможность провозгласить независимость Эстонии, а также подчеркнули, что и сегодня заботиться о сохранении эстонского государства и его единства не менее важно.
НКО «За свободу Эстонии!» было основано бывшими депутатами Съезда Народных Депутатов СССР 1989 года с целью систематизировать события того времени и органично вписать их в общую историческую картину. Клуб 20 августа был создан членами Верховного совета Эстонской Республики, которые 20 августа 1991 года голосовали за независимость Эстонии. Идея родилась из желания и дальше вносить свою лепту в дискуссию о развитии Эстонии и об освещении событий новейшей истории.