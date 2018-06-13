Юри Ратас поблагодарил депутатов, способствовавших восстановлению независимости Эстонии

Ратас поблагодарил их как за вклад в восстановление независимости Эстонии, так и за стремление и сегодня участвовать в развитии эстонского государства. «Ваша работа – в прошлом, сегодня и в будущем – обеспечила мне и народу Эстонии возможность жить в свободной стране и каждый день видеть самый красивый в мире флаг на Длинном Германе», - сказал премьер-министр.

В ходе встречи Ратас рассказал членам двух организаций о позициях Эстонии по злободневным вопросам Европейского союза и трансатлантических отношений, а также описал проблемы, стоящие перед Эстонией и ЕС. Бывшие депутаты со своей стороны выразили удовлетворение от того, что сегодняшняя встреча состоялась в доме, где когда-то обсуждалась возможность провозгласить независимость Эстонии, а также подчеркнули, что и сегодня заботиться о сохранении эстонского государства и его единства не менее важно.