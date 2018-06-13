ср, 13.06.2018
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В Эстонии предупреждают об опасности АЧС

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АЧС. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix/ Reuters

В связи с начавшимся пиком заболеваний африканской чумой свиней (АЧС) Ветеринарно-продовольственный департамент напомнил животноводам о необходимости соблюдения мер биологической безопасности, чтобы вирус от инфицированных лесных кабанов не распространился на свинофермах.

Как сообщила в среду BNS пресс-служба департамента, 11 июня этого года на свиноферме в Йелгаве в Латвии была дианостирована АЧС у 165 свиней. На данный момент вирус АЧС выявлен в Польше на 14 свинофермах, в Литве на 6, в Латвии на одной и в Румынии на 8.

В этих странах вирус АЧС постоянно находили и у лесных кабанов. Африканская чума свиней обнаружена также в лесах Чехии и Венгрии, масштабы заболевания пока не уменьшаются.

В лесах Эстонии по состоянию на конец мая насчитывалось 3016 кабанов, из которых вирусоносителями были 198 особей, большинство из них к нынешнему времени отстреляны охотниками.

Больше всего зараженных вирусом кабанов было найдено на Сааремаа, в Ляэнеском и Ляэне-Харьюском уездах. В этих же регионах и выше всего опасность заражения вирусом домашних свиней.

Ветеринары постоянно следят за состоянием здоровья домашних свиней в Эстонии, к нынешнему моменту обследованы более 3000 особей. Зараженных вирусом АЧС среди них нет.

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