В Эстонии предупреждают об опасности АЧС

Как сообщила в среду BNS пресс-служба департамента, 11 июня этого года на свиноферме в Йелгаве в Латвии была дианостирована АЧС у 165 свиней. На данный момент вирус АЧС выявлен в Польше на 14 свинофермах, в Литве на 6, в Латвии на одной и в Румынии на 8.

В этих странах вирус АЧС постоянно находили и у лесных кабанов. Африканская чума свиней обнаружена также в лесах Чехии и Венгрии, масштабы заболевания пока не уменьшаются.

В лесах Эстонии по состоянию на конец мая насчитывалось 3016 кабанов, из которых вирусоносителями были 198 особей, большинство из них к нынешнему времени отстреляны охотниками.

Больше всего зараженных вирусом кабанов было найдено на Сааремаа, в Ляэнеском и Ляэне-Харьюском уездах. В этих же регионах и выше всего опасность заражения вирусом домашних свиней.